Ученые создали нейросеть, которая интегрируется с любыми камерами и прогнозирует заторы

Она сможет помогать властям анализировать трафик.

Ученый Южно-Уральского государственного университета создал нейронную систему, которая способна интегрироваться с любыми уличными камерами видеонаблюдения в режиме реального времени. Благодаря этому она может предсказывать появление пробок на перекрестках. Об этом пишет ТАСС.

Как правило уличные камеры могут фиксировать правонарушения, разработка сможет расширить их функционал. Новинку можно применять в любом российском городе. Она интегрируется с камерами, установленными на перекрестках, анализирует движение автотранспорта на протяжении всего потока и с разных ракурсов.

Кроме того, нейронная система сможет подсчитывать проезжающий транспорт и классифицировать машины. Если выяснится, что поток держится в основном за счет личного транспорта, городские власти, например, смогут принять решение активнее развивать на этом участке систему общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что ученые выявили риски для "удаленщиков".

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