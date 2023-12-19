Учёные выявили связь между антидепрессантами и шумом в ушах

ри этом эксперты подчёркивают, что отказываться от лечения не следует.

Международная группа учёных, опубликовавшая результаты в журнале PNAS, установила потенциальную связь между приёмом антидепрессантов и возникновением шума в ушах. Исследование проводилось под руководством Лоуренса Трасселла в Университете здравоохранения и науки штата Орегон. Учёные проанализировали воздействие серотонина на слуховые системы грызунов и выяснили, что усиление передачи сигналов может вызывать эффекты, напоминающие восприятие несуществующих звуков.

Особое внимание уделялось дорсальному ядру улитки — области мозга, которая играет ключевую роль в начальной обработке слуховой информации. Избыточная активность нейронов в этом участке, по данным исследования, может приводить к ощущению звона в ушах без внешнего источника.

При этом эксперты подчеркнули, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина остаются важным инструментом в терапии депрессивных и тревожных расстройств, несмотря на возможное обострение тиннитуса. Учёные надеются, что дальнейшие работы позволят разработать методы адресного воздействия на слуховые нейронные сети, чтобы снизить шум в ушах без влияния на эмоциональное состояние пациента. Они также напомнили, что любые медикаменты должны приниматься строго по назначению врача.