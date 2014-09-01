Любовь к луку может указывать на сниженный риск диабета и гипертонии

Однако прямая причинно-следственная связь пока не установлена.

Связь между питанием и здоровьем давно изучается учёными, однако остаётся сложной из-за множества внешних факторов. Новая работа, опубликованная в научном журнале BMC Medicine, предложила генетический подход к анализу пищевых предпочтений. Международная команда исследователей проанализировала данные британских медицинских баз и обнаружила закономерности между вкусовыми пристрастиями и определёнными состояниями организма.

Среди 96 изученных пищевых предпочтений особое внимание привлекла любовь к луку. Она оказалась связана с вариантом гена обонятельного рецептора OR2T6. По данным анализа, этот генетический маркер может коррелировать с меньшей вероятностью развития сахарного диабета второго типа и артериальной гипертензии. Также учёные рассмотрели сотни генетических вариантов, влияющих на восприятие вкуса и запаха других продуктов — чеснока, васаби и грейпфрута.

Для оценки влияния питания на здоровье исследователи применили метод менделевской рандомизации, который позволяет анализировать связь через неизменяемые генетические признаки. Дополнительная проверка на отдельной группе молодых людей подтвердила связь между геном и предпочтением лука.

Несмотря на выявленные закономерности, авторы работы подчёркивают, что прямой причинной связи пока не установлено. Однако они считают, что предложенный подход может помочь точнее изучать влияние питания на хронические заболевания, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии.

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