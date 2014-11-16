Петербуржцы назвали своими любимыми летними блюдами окрошку и шашлыки

Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины.

Настоящие летние хиты русской кухни – окрошка и шашлыки: именно их петербуржцы чаще всего называют любимыми сезонными блюдами. Опрос среди жителей Петербурга провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди петербуржцев. Холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков – 36%. А свекольник не попал в число фаворитов: его выбрали только 11% голосовавших. Еще 14% назвали другие летние хиты: кабачковые оладьи, овощной салат со сметаной, щи со щавелем, ягодный пирог и мороженое.

Окрошку одинаково сильно любят и мужчины, и женщины, а шашлык – скорее мужское блюдо (44% против 27% среди женщин).

Чем полезен суп и нужно ли есть его каждый день: мнение специалистов.

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Фото: pxhere.com