Чем полезен суп и нужно ли есть его каждый день: мнение специалистов

4 февраля – День домашнего супа.

Для нашей страны испокон веков суп остается одним из самых употребляемых блюд не только из-за вкусноты и сытности, но из-за бюджетности. В холодные зимние дни – горячие щи, борщ, рассольник, солянка, уха, а в жаркие – окрошка, свекольник и другие холодники – давали возможность прокормить семью. В День домашнего супа (4 февраля) Piter.tv узнал у эндокринолога и коуча по питанию, важно ли есть это блюдо на регулярной основе.

Суп, как и любая еда, полезен в меру. И есть его нужно, если вам нравятся супы: заложенное в нас еще бабушками представление о вреде еды всухомятку – всего лишь миф, важно не агрегатное состояние пищи, а ее питательные свойства, содержание белков, жиров и углеводов и усваиваемость. Наталия Кирдянкина, координатор Академии Verba Mayr, врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr

Наталия Кирдянкина привела в пользу супов несколько важных аргументов:

– бульон, на котором варится суп, экстрагирует полезные вещества и упрощает их усвоение. Это относится и к мясным, и к овощным отварам;

– дополнительная жидкость, полученная из супа, помогает поддерживать водный баланс, особенно зимой, когда мы относительно мало двигаемся, меньше потеем, и, следовательно, снижаем потребление воды;

– суп гораздо быстрее насыщает, поэтому его трудно переесть и набрать лишние калории. Это важно для худеющих и тех, кто контролирует вес.

Коуч по питанию Precision Nutrition (Канада) Алексей Водилов также отметил, что важно каждый день получать достаточное количество воды, а будет она в виде супа или в виде овощей – вопрос личных предпочтений.

Полезен ли Том ям

Также мы узнали, действительно ли так полезен тайский суп Том-ям, который можно встретить почти в каждом российском заведении общественного питания.

Что касается том-ям и других азиатских супов, то это полезное блюдо, которое содержит овощи, травы, морепродукты и приправы. Однако, с учетом того, что это одно из самых острых блюд в мире, людям с проблемами с ЖКТ нужно быть крайне осторожными. Острая пища противопоказана при абсолютном большинстве заболеваний пищевого тракта, в том числе – в период ремиссии. Кроме того, морепродукты и некоторые растительные компоненты – сильные аллергены, и это тоже нужно учитывать. Наталия Кирдянкина, координатор Академии Verba Mayr, врач-эндокринолог центра здоровья Verba Mayr

Алексей Водилов согласился, что в супе Том-ям содержатся не самые привычные и локальные продукты: кокосовое молоко, креветки, лайм.

Плохо ли это? Нет! Выбирая комплекс витаминов, вы скорее выберете тот, в которых этих витаминов больше. В питании также. Разнообразие – залог здоровья. Алексей Водилов, коуч по питанию Precision Nutrition (Канада)

Фото: pxhere.com