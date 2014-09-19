В Петербурге школьное питание стали готовить на 41% быстрее

К началу учебного года подготовился АО "Комбинат социального питания Колпинского района".

В Петербурге питание для школьников стали готовить на 41% быстрее, сообщили в городском комитете по труду и занятости населения 1 сентября.

К началу учебного года подготовился АО "Комбинат социального питания Колпинского района". Комбинат присоединился к программе федерального проекта "Производительность труда", и за полгода предприятию удалось увеличить выработку на 15%. Здесь провели обучение рабочей группы инструментам бережливого производства, выполнили картирование потока, диагностировали проблемы, разработали план мероприятий по достижению целевого состояния и выбрали эталонный участок.

Отдельное направление – выпуск кондитерских изделий. На данном участке уже применены инструменты бережливого производства: руководители научились выявлять и устранять потери.

Ранее мы рассказывали о том, что на линейки 1 сентября в Петербурге могут пустить не всех родителей.

Фото: Piter.TV