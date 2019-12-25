На линейки 1 сентября в Петербурге могут пустить не всех родителей

Школы ограничат число взрослых на День знаний из-за безопасности и погоды.

В петербургских школах на торжественных линейках 1 сентября могут ввести ограничения на число присутствующих родителей. По сообщению городского комитета по образованию, это связано с двумя факторами — требованиями безопасности и прогнозом погоды. Если праздник из-за дождя перенесут в закрытые помещения, вместимость залов может не позволить принять всех желающих, пишет Фонтанка.

Каждая школа будет принимать решение самостоятельно. В ведомстве подчеркнули, что учебные заведения по возможности стараются не ограничивать доступ родителей первоклассников, однако в остальных случаях возможны исключения. Ранее в комитете отмечали, что общие рекомендации по безопасности также могут повлиять на допуск взрослых на мероприятия.

Ранее на Piter.TV: после карантина заработала петербургская школа №39.

Фото: пресс-служба Смольного