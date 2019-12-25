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Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ
Сегодня, 9:38
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Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

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Атаки по российским НПЗ способствуют росту мировых цен на дизельное топливо.

Президент США Дональд Трамп призывал украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Просьба звучала во время телефонного разговора, сообщил Axios.

По данным издания, глава Белого дома неоднократно говорил, что  атаки украинских дронов по российским НПЗ приводят к росту мировых цен на дизельное топливо. Источник портала уточнил, что в ходе беседы Трамп употребил слово "дизель" неоднократно.

Трамп связал проблемы с поставками топлива в США не с ситуацией на Ближнем Востоке, а именно с конфликтом межу Украиной и Россией. Поэтому, ВСУ должны перестать наносить удары по российской инфраструктуре, чтобы не мешать экспортировать дизель.

Ранее американский лидер заявил, что при отсутствии договоренностей с России Украина потеряет еще больше территорий.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Теги: дизельное топливо, зеленский и трамп, удары всу
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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