Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Атаки по российским НПЗ способствуют росту мировых цен на дизельное топливо.

Президент США Дональд Трамп призывал украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России. Просьба звучала во время телефонного разговора, сообщил Axios.

По данным издания, глава Белого дома неоднократно говорил, что атаки украинских дронов по российским НПЗ приводят к росту мировых цен на дизельное топливо. Источник портала уточнил, что в ходе беседы Трамп употребил слово "дизель" неоднократно.

Трамп связал проблемы с поставками топлива в США не с ситуацией на Ближнем Востоке, а именно с конфликтом межу Украиной и Россией. Поэтому, ВСУ должны перестать наносить удары по российской инфраструктуре, чтобы не мешать экспортировать дизель.

Ранее американский лидер заявил, что при отсутствии договоренностей с России Украина потеряет еще больше территорий.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский