Зеленский хочет переложить вину на Трампа, избегая ответственности за то, что не остановил конфликт, имея такую возможность не менее пяти раз с 2022 года.

После массированного удара российских войск по Киеву президент Владимир Зеленский выступит с резкой критикой в адрес американского лидера Дональда Трампа. Об этом бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель написала в соцсети X.

По мнению экс-подчиненной, Зеленский будет пытаться возложить на Трампа ответственность за последствия обстрелов, сославшись на отсутствие у ВСУ дополнительных комплексов Patriot. При этом, как утверждает Мендель, руководство Украины предпочтет вновь обойти вопрос о возможности прекращения конфликта.

По данным Минобороны России, в результате ночного поражения объектов в Киеве был уничтожен склад, где хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для беспилотников "Баба-Яга". Кроме того, ВС России нанесли удар по предприятию Fire Point, которое занималось сборкой ускорителей для ракет "Фламинго".

Ранее мы сообщали, что во время массированных атак Зеленского прячут в бомбоубежище, расположенное на глубине 93 метра под землей.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский