"Получат по зубам". Путин объяснил свою аналогию о медведях с косатками и СВО

Как отметил президент, если кто-то попытается напасть на Россию, "то может получить по зубам".

Российский лидер Владимир Путин разъяснил свою метафору о касатках и медведях. Во время пресс-конференции на саммите ШОС в Бишкеке он подчеркнул, что в случае нападения противники могут получить жёсткий отпор.

Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке или слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. Владимир Путин, президент

По словам главы государства, Россия готова на решительные шаги, несмотря "на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул". До этого Путин заявил, что коллективный Запад еще в советские времена получил конкретные и до сих пор актуальные определения — "акулы империализма".

Также российский президент заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и стремлении к долгосрочному миру. Путин отметил, что Россия хочет не заморозить конфликт на Украине, а именно его прекратить.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Видео: ВКонтакте/ пресс-служба Кремля