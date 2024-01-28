"Получат по зубам". Путин объяснил свою аналогию о медведях с косатками и СВО

Российский лидер Владимир Путин разъяснил свою метафору о касатках и медведях. Во время пресс-конференции на саммите ШОС в Бишкеке он подчеркнул, что в случае нападения противники могут получить жёсткий отпор.
Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке или слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам.
Владимир Путин, президент
По словам главы государства, Россия готова на решительные шаги, несмотря "на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул". До этого Путин заявил, что коллективный Запад еще в советские времена получил конкретные и до сих пор актуальные определения — "акулы империализма".
Также российский президент заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и стремлении к долгосрочному миру. Путин отметил, что Россия хочет не заморозить конфликт на Украине, а именно его прекратить.
Ранее мы сообщали, что Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Видео: ВКонтакте/ пресс-служба Кремля
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