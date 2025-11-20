Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

Российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщила пресс-служба Кремля.

В публикации отметили, что первым пунктом программы в рамках саммита ШОС стала встреча Путина с Си Цзиньпином. В ходе беседы они затронули вопросы двусторонних отношений.

В частности, со стороны российского лидера прозвучало заявление о готовности перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу. Путин подчеркнул, что за первое полугодие 2026 года турпоток между странами увеличился сразу на 43% благодаря практике безвизового режима.

Помимо переговоров с Си Цзиньпином в планах Путина встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп назвал очень хорошими переговоры с российским лидером.

Фото: сайт Кремля