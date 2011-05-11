Трамп назвал очень хорошими переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошими переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции в Дорале.
Глава Белого дома прокомментировал телефонные переговоры с российским лидером. Он подчеркнул, что с обеих сторон на линии было задействовано много людей. Трамп отметил, что он и Путин обсуждали ситуацию с Украиной.
Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме.
Дональд Трамп, президент США
Также Трамп заявил, что стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, в ходе диалога российская сторона выразила желание оказать содействие в урегулировании конфликта.Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена.
Фото: YouTube / CTV News
