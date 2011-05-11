  1. Главная
Трамп назвал очень хорошими переговоры с Путиным
Сегодня, 8:03
Он подчеркнул, что с обеих сторон на линии было задействовано много людей.

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошими переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции в Дорале.

Глава Белого дома прокомментировал телефонные переговоры с российским лидером. Он подчеркнул, что с обеих сторон на линии было задействовано много людей. Трамп отметил, что он и Путин обсуждали ситуацию с Украиной.

Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме.

Дональд Трамп, президент США

Также Трамп заявил, что стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, в ходе диалога российская сторона выразила желание оказать содействие в урегулировании конфликта.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена.

Фото: YouTube / CTV News

