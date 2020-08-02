Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена

По словам американского лидера, Вашингтон на несколько недель опережает график операций против исламской республики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана практически завершена. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

По словам американского лидера, Вашингтон на несколько недель опережает график операций против исламской республики. Он подчеркнул, что в связи с этим операция в значительной степени считается завершенной.

У Ирана нет ни флота, ни связи, у них нет военно-воздушных сил. Дональд Трамп, президент США

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана.В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Ранее Трамп заявил, что США после Ирана займутся Кубой.

