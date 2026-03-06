Трамп заявил, что США после Ирана займутся Кубой

Глава США рассказал о следующей задаче для Марко Рубио.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена сначала завершить военную операцию против Ирана, а затем приступить к выработке дальнейшего внешнеполитического курса действий в отношении Кубы. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома журналистам, комментируя ход кампании на Ближнем Востоке. Политический деятель обратился с комментарием к государственному секретарю и помощнику по национальной безопасности Марко Рубио.

Марко, ты работаешь фантастически. И ты работаешь фантастически в отношении места, которое называется Кубой... То, что происходит с Кубой, - поразительно. Но мы хотим закончить сначала с этим...Это лишь вопрос времени - когда ты и многие другие невероятные люди поедут назад на Кубу. Будем надеяться, не для того, чтобы там остаться. Дональд Трамп, глава США

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что сейчас дела в Венесуэле обстоят отлично, так как внутренняя политическая ситуация там стабилизировалась, а избранным президентом стала "замечательная Делси Родригес". В СШа уверены, что она и ее ближайшее окружение фантастически работают на местах.

Трамп: США потопили 24 корабля ВМС Ирана за три дня.

Фото и видео: Белый дом