В Вашингтоне оценили ход операции против Ирана.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе уничтожила к настоящему времени 24 корабля иранских Военно-морских сил в рамках проводимой совместно с Израилем операции в отношении исламской республики. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома журналистам, комментируя ход кампании на Ближнем Востоке. Политический деятель заметил, что США практически полностью ликвидировали в этой стране Военно-воздушные силы, противовоздушную систему, систему местного военного командования и управления.

Их ВМС больше нет. 24 корабля за 3 дня... У них нет ВВС. У них нет противовоздушной обороны. Их самолетов больше нет. Их связи нет. Дональд Трамп, глава США

огласно изложенным Белым домом сведениям, Вооруженные силы США засекают и уничтожают ракетные установки Ирана "в течение четырех минут" после того, как объекты открывают огонь.

