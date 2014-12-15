Американский президент-республиканец Дональд Трамп охарактеризовал политическое руководство европейских стран как "сосунков", которым Китай в настоящее время продает ветрогенераторы. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал вечером 4 марта, выступая на рабочей встрече с местными представителями из технологических компани. Речь шла о возобновляемых источниках энергии. Вашингтонской администрации заметили, что не намерены санкционировать на территории страны строительство ветряных электростанций. По мнению главы США, сейчас все ветрогенераторы производятся на китайской территории.

Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций. Китай производит ветрогенераторы и продает их сосункам в Европе. А Европа покупает их тысячами. Я им три года твердил, что ничего хорошего из этого не выйдет, и теперь они начинают признавать, что я был прав. Дональд Трамп, глава США

Ранее американский политический лидер неоднократно подвергал критике "зеленую" энергетику. Дональд Трамп обещал возобновить масштабное строительство угольных электростанций и атомных электростанций.. В конце декабря 2025 года президент пообещал, что в ближайшие 12 месяцев для снижения цен на электроэнергию и борьбы с инфляцией властями будет построено 1,6 тысяч электростанций.

Трамп шутливо ударил Мерца по колену на встрече в Белом доме.

Фото и видео: Белый дом