Трамп шутливо ударил Мерца по колену на встрече в Белом доме

На встрече Трамп и Мерц обсудили торговые отношения Вашингтона и Берлина.

Президент США Дональд Трамп шутливо ударил канцлера ФРГ Фридриха Мерца по колену на встрече в Белом доме. Момент попал на видео, распространившееся в соцсетях.

На встрече Трамп и Мерц обсудили торговые отношения Вашингтона и Берлина. Глава Белого дома спросил у одного из чиновников, как США будут поступать с Германией. Он заявил, что Соединенным Штатам "следует ударить их очень-очень сильно", после чего шлепнул ладонью по колену Мерца.

Мерц в ответ рассмеялся. Отметим, что это третий визит канцлера ФРГ в США с момента вступления в должность в мае 2025 года. Помимо торговых вопросов стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.

Ранее Трамп заявил, что видит три кандидатуры на пост лидера Ирана.

Видео: X / Aaron Rupar