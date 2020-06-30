Трамп заявил, что видит три кандидатуры на пост лидера Ирана

Глава США не стал раскрывать список из конкретных фамилий предполагаемых кандидатов на должность.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в ходе интервью местной газете The New York Times заявил о трех подходящих, по его мнению, кандидатурах на высший должностной пост в Иране. Западные журналисты из издания уточнили, что в рамках беседы лидер Белого дома указал на то, что у ближневосточной страны в настоящее время есть "три очень хороших выбора" относительно того, кто возглавит исламскую республику. Однако политический деятель отказался называть публично какие-либо имена.

Напомним, что государственное телевидение Ирана в эфире уведомило о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит в результате ракетного удара, совершенного по его резиденции. Из-за трагедии чиновники объявили в стране 40-дневный траур. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани уточнил, что временно обязанности верховного лидера Ирана до избрания преемника погибшего Али Хаменеи возьмет на себя руководящий совет.

Трамп обозначил сроки операции против Ирана.

Фото: Белый дом