Глава Белого дома добавил, что он открыт для переговоров.

Президент США Дональд Трамп обозначил сроки операции против Ирана. Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Mail.

По словам главы Белого дома, боевые действия могут продлиться не более четырех недель. Трамп добавил, что он открыт для переговоров, но также добавил, что эти переговоры стоило проводить раньше. Он также допустил остановку ударов, если Тегеран "удовлетворит" США.

Речь шла о примерно четырехнедельном процессе, поэтому, учитывая силу, это большая страна, это займет четыре недели или меньше. Дональд Трамп, президент США

Напомним, 28 февраля США и Израиль провели масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве подчеркнули, что намерены не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, призвал граждан Ирана свергнуть режим. Позже стало известно о гибели верховного лидера республики Али Хаменеи.

Ранее Трамп назвал Тегеран "главным спонсором террора в мире".

Фото: YouTube / The White House