Глава США заметил, что территориальный вопрос все еще остается открытым.

Российское и американское руководство все еще не достигло общего понимания по принадлежности к Москве всей территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, президент-республиканец Дональд Трамп. Политический деятель вышел на брифинг к местным журналистам в Вашингтоне перед своим рабочим вылетом в Китай. Он отрицательно ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, было ли достигнуто ли понимание с коллегой из Кремля Владимиром Путиным о переходе под контроль Москвы всего участка, находящегося в зоне проведения специальной военной операции.

Нет. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что после референдума в сентябре 2022 года к России присоединились четыре новых регионах. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Чиновники с Банковой улицы на Украине отказались признавать эти территории российскими, поэтому на Донбассе продолжаются военные действия. В текущий момент территориальный вопрос остается одним из самых сложных на мирных переговорах между делегациями из Москвы и Киева по урегулированию регионального конфликта. Наша страна настаивает на выводе Вооруженных сил Украины из всех четырех областей, а в вашингтонской администрации призывают Украину вывести свои войска из оставшихся под их контролем частей ДНР.

