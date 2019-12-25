Экс-мэр Белгорода Полежаев погиб при ударе дрона в зоне СВО

Бывший чиновник подписал контракт с Минобороны в августе 2024 года.

Экс-мэр Белгорода Константин Полежаев стал жертвой удара украинского беспилотника в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, после атаки БПЛА Полежаева доставили в ростовский госпиталь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью и врачи не смогли его спасти.

В августе 2024 года суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки и назначил ему пять лет колонии строгого режима. Бывшего заместителя губернатора Белгородской области также обязали выплатить штраф в размере 36 млн рублей. После этого Полежаев заключил контракт с Министерством обороны РФ, он проходил службу в белгородском подразделении "БАРС".

До возбуждения уголовного дела Константин Полежаев занимал должность мэра Белгорода с 2015 по 2019 год. Позже его назначили замгубернатора региона, в ведении чиновника были вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)