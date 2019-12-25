Лавров передал личный поклон всем бойцам СВО

Министр выразил признательность участникам специальной военной операции и тыловикам.

Глава МИД России Сергей Лавров передал личный поклон всем участникам спецоперации, а также тем людям, кто обеспечивает их работу в тылу и оказывает гуманитарную поддержку. Об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, сообщило РИА Новости.

По словам министра, главное решающее воздействие на восприятие России в мире и упрочения ее позиций в мире оказывает положение дел на фронте.

Поэтому я еще раз хочу поклониться всем участникам специальной военной операции, всем тем, кто обеспечивает их работу через организации тыла, всем тем, кто их поддерживает гуманитарной помощью. Сергей Лавров, глава МИД

Политик также выразил признательность участникам и ветеранам СВО, которые поступили в МГИМО. Он напомнил, что основная задача МИД РФ заключается в обеспечении эффективной дипломатической поддержки спецоперации, а также в разъяснении позиции России.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что воинов СВО вдохновляет подвиг поколения победителей в Великой Отечественной войне.

Фото: сайт МИД России