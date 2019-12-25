Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о мерах защиты от клещей осенью

Если клещ все-таки присосался, главное правило – удалить паразита как можно быстрее.

Несмотря на календарную осень, сезон активности клещей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжается. Как напомнили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по региону, соблюдать меры индивидуальной защиты необходимо до наступления устойчивых холодов.

Клещи остаются переносчиками ряда опасных инфекционных заболеваний: болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), клещевой вирусный энцефалит и риккетсиозы (сибирский клещевой тиф, марсельская лихорадка, астраханская пятнистая лихорадка). Обитают паразиты преимущественно в траве и невысоких кустарниках. При контакте с человеком они цепляются за одежду и перемещаются вверх, чтобы найти укромное место на коже для присасывания.

Как защититься от укуса Специалисты ведомства рекомендуют при посещении парков и лесов придерживаться следующих правил:

Надевать однотонную светлую одежду – на ней темного клеща легче заметить.

Полностью закрывать тело: заправлять верхнюю часть одежды в брюки, а штанины – в носки или высокую обувь.

Обязательно использовать головной убор, под который нужно убрать волосы.

Каждые 15–20 минут проводить само- и взаимоосмотры.

Применять специальные акарицидные и репеллентные средства строго по инструкции.

Если клещ все-таки присосался, главное правило – удалить паразита как можно быстрее. Снятого клеща следует поместить в герметичную емкость и немедленно доставить в лабораторию для исследования на инфекции. В случае получения положительного результата анализа необходимо без промедления обратиться к врачу.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге из крана может идти ржавая вода.

Фото: Pxhere