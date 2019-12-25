Житель Петербурга похитил машину Renault, используя эвакуатор

Иномарку перевезли на Софийскую улицу.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

Фигурант решил похитить автомобиль Renault, стоявший долгое время у дома 34 по улице Салова. Он подумал, что транспортное средство никому не принадлежит. Для совершения кражи мужчина привлек эвакуатор, водитель которого не знал о преступных действиях. Иномарку перевезли на Софийскую улицу. Обвиняемый планировал разобрать ее на запчасти и продать. Местонахождение злоумышленника установили полицейские.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV