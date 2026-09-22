Lada протаранила "Газель" в Красном Селе

Обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками полиции.

Сегодня в Красном Селе произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на пересечении улиц Первого Мая и Привокзальной.

По имеющимся данным, водитель автомобиля "Лада" двигался с очень большой скоростью и не справился с управлением. Легковушка врезалась в коммерческий фургон "Газель".

Как сообщает Telegram-канал "Транспортный КОЛЛАПС", в результате удара сильнее всего пострадала сама "Лада". В салоне легкового автомобиля находились люди: травмы получили и водитель, и пассажир. Обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками полиции.

Ранее мы сообщили о том, что в Лебяжьем водительница Toyota погибла в лобовом столкновении с ПАЗом.

Фото и видео: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село