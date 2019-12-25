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Мигрант избил и ограбил знакомую из ревности в Петербурге
Сегодня, 12:35
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Мигрант избил и ограбил знакомую из ревности в Петербурге

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Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в грабеже. Им оказался 25-летний мигрант, сообщили в МВД России. 

К правоохранителям Фрунзенского района 16 сентября обратился очевидец, заявивший о том, что из квартиры в доме в Моравском переулке слышны шум и крики. По словам 23-летней местной жительницы, в ходе конфликта из-за ревности ее избил и ограбил знакомый. Он забрал два мобильных телефона, нанеся несколько ударов, и скрылся. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Злоумышленника поймали 20 сентября, похищенное имущество у него изъято. Продолжаются необходимые проверочные мероприятия. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан похититель кольца из ювелирного магазина в Приморском районе. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: грабеж, происшествия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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