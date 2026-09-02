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Задержан похититель кольца из ювелирного магазина в Приморском районе

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Ущерб составил более 60 тыс. рублей.

В Приморском районе полицейские Петербурга раскрыли грабеж в ювелирном магазине. Об этом рассказали в МВД России. 

В дежурную часть 30 августа поступила информация о хищении золотого кольца в сочетании трех металлов из точки в торговом центре на улице Савушкина. Злоумышленник попросил продавщицу 2004 года рождения показать изделие, после чего надел кольцо на палец, толкнул ее и скрылся. Ущерб составил более 60 тыс. рублей. 

На Беговой улице по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В отношении грабителя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: молодой рецидивист размахивал ножом в ТЦ на площади Стачек. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: приморский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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