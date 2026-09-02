Задержан похититель кольца из ювелирного магазина в Приморском районе

Ущерб составил более 60 тыс. рублей.

В Приморском районе полицейские Петербурга раскрыли грабеж в ювелирном магазине. Об этом рассказали в МВД России.

В дежурную часть 30 августа поступила информация о хищении золотого кольца в сочетании трех металлов из точки в торговом центре на улице Савушкина. Злоумышленник попросил продавщицу 2004 года рождения показать изделие, после чего надел кольцо на палец, толкнул ее и скрылся. Ущерб составил более 60 тыс. рублей.

На Беговой улице по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В отношении грабителя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти