Молодой рецидивист размахивал ножом в ТЦ на площади Стачек

Общий размер ущерба двум торговым точкам составил порядка 32 тыс. рублей.

Росгвардейцы Кировского района задержали 20-летнего местного жителя, который размахивал ножом в торговом центре на площади Стачек, а затем обокрал два магазина.

По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 30 августа стало известно о неадеквате в ТЦ, находившемся в состоянии опьянения. Увидев сотрудников вневедомственной охраны, он бросил на пол нож и похищенные товары. Общий размер ущерба двум торговым точкам составил порядка 32 тыс. рублей.

Позже выяснилось, что парня уже судили за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и незаконное пересечение государственной границы. Его увезли в 31-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что дорожный конфликт под мостом Бетанкура закончился поножовщиной.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии