Дорожный конфликт под мостом Бетанкура закончился поножовщиной

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полицейские Петроградского района организовали проверку после дорожного конфликта с поножовщиной. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 1 сентября ссора произошла между мужчиной 1973 года рождения и 49-летним водителем минивэна Toyota Alphard под мостом Бетанкура на Петровском проспекте. Первый нанес оппоненту удар ножом в область живота.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. С задержанным проводятся следственные действия.

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Фото: Piter.TV