Ограбление магазина на Васильевском острове обернулось уголовным делом

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге грабитель продуктов на Васильевском острове стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом сообщили в МВД России.

Днем 30 августа в полицию поступила информация о грабеже из сетевого магазина на 11-й линии. По горячим следам по подозрению поймали 30-летнего злоумышленника, который, угрожая ножом продавцу, схватил с прилавка товар на сумму 1,2 тыс. рублей и скрылся. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший цветочный магазин петербуржец заключен под стражу. Против меры он возражал. Мужчину привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу.

Фото: Piter.TV