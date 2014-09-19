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Ограбление магазина на Васильевском острове обернулось уголовным делом
Сегодня, 9:50
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Ограбление магазина на Васильевском острове обернулось уголовным делом

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге грабитель продуктов на Васильевском острове стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом сообщили в МВД России.

Днем 30 августа в полицию поступила информация о грабеже из сетевого магазина на 11-й линии. По горячим следам по подозрению поймали 30-летнего злоумышленника, который, угрожая ножом продавцу, схватил с прилавка товар на сумму 1,2 тыс. рублей и скрылся. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что ограбивший цветочный магазин петербуржец заключен под стражу. Против меры он возражал. Мужчину привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, разбой
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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