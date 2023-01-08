Названа возможная причина пожара в ТЦ в Стерлитамаке

До этого сообщалось, что в результате сильного пожара погибли трое граждан.

Короткое замыкание, вероятно, стало первопричиной сильного возгорания в торговом комплексе в Стерлитамаке. Жертвами пожара стали четыре человека, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

В настоящее время экстренные службы проводят обследование помещений на втором этаже с целью обнаружения неисправности.

По данным Telegram-канала Shot, находящиеся внутри ТЦ люди не могли сами покинуть опасную зону, поэтому стали звать на помощь. Поблизости стоял грузовой автомобиль, который использовали для спасения заблокированных посетителей и персонала. Людей спускали по приставной лестнице.

В региональном МЧС сообщили, что возгорание на площади более 2 тыс. кв. м. ликвидировали 47 человек и 16 единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребенка. Прокуратура Башкирии проводит проверку на месте ЧП.

Фото: МЧС РФ