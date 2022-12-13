Около ТЦ "Июнь" заметили шесть пожарных машин

Сегодня, 8 января, возле торгового центра "Июнь" на Индустриальном проспекте произошло ЧП. Около ТЦ заметили шесть пожарных машин и реанимобиль. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".
Причина такого скопления пожарных пока неизвестна. Добавим, что на данном участке дороги образовалась пробка.
Подробности уточняются. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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