Около ТЦ "Июнь" заметили шесть пожарных машин

Причина такого скопления пожарных пока неизвестна.

Сегодня, 8 января, возле торгового центра "Июнь" на Индустриальном проспекте произошло ЧП. Около ТЦ заметили шесть пожарных машин и реанимобиль. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Причина такого скопления пожарных пока неизвестна. Добавим, что на данном участке дороги образовалась пробка.

Подробности уточняются. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер