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Хулиган "заминировал" Летний сад
Сегодня, 14:49
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Хулиган "заминировал" Летний сад

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На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестная девушка, которая представилась "Маскорой", позвонила в полицию и сообщила стражам порядка о том, что в Летнем саду находится бомба. 

Заявительница обратилась к правоохранителям ночью 7 января. Оперативники осмотрели территорию сада. Ничего опасного они не нашли. Эвакуация не проводилась. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разыскивается хулиганка, которая "пошутила" по поводу взрывчатки.

Ранее на Piter.tv: в Рождество лжеминер "атаковал" станцию метро "Международная".

Фото: ВКонтакте / Летний сад

Теги: завел уголовное дело, заминировал, летний сад, полиция
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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