Хулиган "заминировал" Летний сад

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестная девушка, которая представилась "Маскорой", позвонила в полицию и сообщила стражам порядка о том, что в Летнем саду находится бомба.

Заявительница обратилась к правоохранителям ночью 7 января. Оперативники осмотрели территорию сада. Ничего опасного они не нашли. Эвакуация не проводилась.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Разыскивается хулиганка, которая "пошутила" по поводу взрывчатки.

Ранее на Piter.tv: в Рождество лжеминер "атаковал" станцию метро "Международная".

Фото: ВКонтакте / Летний сад