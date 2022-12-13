В Рождество лжеминер "атаковал" станцию метро "Международная"

Сотрудники полиции составили на "шутника" из Купчино протокол об административном правонарушении.

Накануне, 7 января, во Фрунзенском районе хулиган "заминировал" станцию метро "Международная". Правоохранители задержали злоумышленника.

По информации Piter.tv, пьяный житель Петербурга позвонил в полицию и рассказал оперативникам, что в городской подземке находится взрывное устройство. Туда срочно отправились саперы и правоохранители. Они осмотрели станцию и ничего опасного не нашли. Эвакуация по решению администрации не проводилась. В 19:20 мероприятия по обследованию объекта были завершены.

Сотрудники полиции составили на "шутника" из Купчино протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv