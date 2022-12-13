В новогоднюю ночь пьяный безработный ударил приятеля бутылкой по голове

Драка завершилась летальным исходом одного из участников.

В Невском районе в Новый год произошло убийство. Мужчина ударил собутыльника по голове сосудом с алкоголем, в результате чего тот умер. Инцидент произошел на улице Седова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Драка между хулиганами случилась в кафе. Пьяный пострадавший попал в больницу. Он рассказал медикам, что в ходе конфликта с дебоширом упал и ударился головой. В больничной палате горожанин скончался.

Стражи порядка завели уголовное дело. Они задержали подозреваемого на улице Бабушкина накануне, 7 января. В совершении преступления заподозрили безработного петербуржца.

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Фото: Piter.tv