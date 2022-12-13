В Кудрово 15-летний подросток отравился нейролептиками

Мальчик состоит на учете в ПДН, он обучается в коррекционном классе.

В Ленобласти школьник отравился таблетками. 15-летнего пострадавшего доставили во Всеволожскую больницу из дома № 2 на Английской улице в Кудрово.

Несчастье произошло с ребенком накануне вечером, 7 января. Добавим, что мальчик состоит на учете в ПДН, он занимается в коррекционном классе.

Врачи выяснили, что юноша отравился нейролептиками. Обстоятельства случившегося уточняются.

Добавим, что подросток живет с 44-летней мамой. Информация о случившемся проверяется.

Ранее на Piter.tv: ребёнок из Ленобласти попал в реанимацию после отравления пятновыводителем.

Фото: Piter.tv