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В Кудрово 15-летний подросток отравился нейролептиками
Сегодня, 11:02
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В Кудрово 15-летний подросток отравился нейролептиками

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Мальчик состоит на учете в ПДН, он обучается в коррекционном классе.

В Ленобласти школьник отравился таблетками. 15-летнего пострадавшего доставили во Всеволожскую больницу из дома № 2 на Английской улице в Кудрово. 

Несчастье произошло с ребенком накануне вечером, 7 января. Добавим, что мальчик состоит на учете в ПДН, он занимается в коррекционном классе.

Врачи выяснили, что юноша отравился нейролептиками. Обстоятельства случившегося уточняются.

Добавим, что подросток живет с 44-летней мамой. Информация о случившемся проверяется.

Ранее на Piter.tv: ребёнок из Ленобласти попал в реанимацию после отравления пятновыводителем.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, кудрово, отравился таблетками, отравление нейролептиками, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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