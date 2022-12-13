Ребёнок из Ленобласти попал в реанимацию после отравления пятновыводителем

Малыш выпил химическое средство по недосмотру матери.

Вечером четверга, 5 января, из ГБУЗ "Лужская МБ" поступила телефонограмма о госпитализации полуторогодовалого мальчика из посёлка Осьмино (Лужский район). Малыш помещён в реанимацию: он отравился, выпив средство для выведения пятен. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребёнка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он выпил химическиое вещество по недосмотру 20-летней матери.

Семья мальчика полная, благополучная. На учете в ОДН и ПДН молодые родители не состоят.

Ранее мы сообщили о том, что в Петроградском районе мальчик отравился алкоголем в Новый год.

Фото: Piter.TV