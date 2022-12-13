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В Петроградском районе мальчик отравился алкоголем в Новый год
Сегодня, 11:24
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В Петроградском районе мальчик отравился алкоголем в Новый год

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Врачи выяснили, что мальчик выпил пол литра коньяка.

В ночь на Новый год подросток отравился алкогольным напитком. Пострадавший попал в больницу с острым пероральным отравлением этанолом.

Инцидент произошел в Петроградском районе. Ребенка забрала скорая из квартиры на Большой Зелениной улице в 04:45.

Врачи выяснили, что мальчик выпил пол литра коньяка. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. 

Добавим, что ребенок растет  в неполной, но благополучной семье.  На учете в отделе по делам несовершеннолетних пострадавший не состоит.

Ранее на Piter.tv: пенсионерка пострадала во время пожара на Наличной.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, новый год, отравился алкоголем, ребенок отравился алкоголем, скорая, улица большая зеленина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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