В Петроградском районе мальчик отравился алкоголем в Новый год

Врачи выяснили, что мальчик выпил пол литра коньяка.

В ночь на Новый год подросток отравился алкогольным напитком. Пострадавший попал в больницу с острым пероральным отравлением этанолом.

Инцидент произошел в Петроградском районе. Ребенка забрала скорая из квартиры на Большой Зелениной улице в 04:45.

Врачи выяснили, что мальчик выпил пол литра коньяка. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Добавим, что ребенок растет в неполной, но благополучной семье. На учете в отделе по делам несовершеннолетних пострадавший не состоит.

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Фото: Piter.tv