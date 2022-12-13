Пенсионерка пострадала во время пожара на Наличной

Пожилая женщина погибла в карете скорой помощи.

Сегодня утром, 2 января, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар. На Наличной улице в доме № 45 горела "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 08:40. Огонь распространился по площади 15 "квадратов".

Тушить пламя прибыли 15 спасателей. Они вынесли из квартиры пожилую женщину, которая надышалась дымом. Ее передали медикам. Однако спасти ее не удалось.

Пожар потушили огонь к 9:20. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: после пожара на Авиаконструкторов женщина попала в больницу.

Фото: Piter.tv