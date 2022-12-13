После пожара на Авиаконструкторов женщина попала в больницу

Тушить жилье отправились 15 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 2 января, в Приморском районе произошел пожар. В доме № 45 на проспекте Авиаконструкторов полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 08:15 утра. Тушить жилье отправились 15 спасателей и две спецмашины.

Выяснилось, что в комнате площадью 15 "квадратов" огонь охватил 10 кв. метров. Во время пожара пострадала женщина. Ее доставили в больницу. Информация о состоянии жительницы дома уточняется.

Пожар потушили. Причина случившегося устанавливается.

Ранее на Piter.tv: ранним утром на Невском сгорело кафе.

Фото: Piter.tv