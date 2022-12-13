Ранним утром на Невском сгорело кафе

Огонь охватил площадь 40 "квадратов".

В Центральном районе сегодня утром, 2 января, произошел пожар. На Невском проспекте полыхало кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04:19.

Тушить здание приехали пять спецмашин и более 20 спасателей. Огонь охватил площадь 40 "квадратов". В заведении горели сразу два зала.

К 05:16 пожар потушили. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге от фейерверков в новогоднюю ночь пострадали восемь человек.

Фото: Pxhere