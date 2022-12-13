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Ранним утром на Невском сгорело кафе
Сегодня, 9:18
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Ранним утром на Невском сгорело кафе

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Огонь охватил площадь 40 "квадратов".

В Центральном районе сегодня утром, 2 января, произошел пожар. На Невском проспекте полыхало кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 04:19. 

Тушить здание приехали пять спецмашин и более 20 спасателей. Огонь охватил площадь 40 "квадратов". В заведении горели сразу два зала.

К 05:16 пожар потушили. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге от фейерверков в новогоднюю ночь пострадали восемь человек.

Фото: Pxhere

Теги: горело кафе, кафе на невском, мчс, пожар на невском проспекте, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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