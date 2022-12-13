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В Петербурге от фейерверков в новогоднюю ночь пострадали восемь человек
Сегодня, 16:23
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В Петербурге от фейерверков в новогоднюю ночь пострадали восемь человек

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Отмечается, что также были зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий.

В новогоднюю ночь в Петербурге пострадали восемь человек от фейерверков. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на городское ГУМЧС.

Отмечается, что также были зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий. В частности, балкон одной из квартир на проспекте Кузнецова, 21 обгорел от попадания фейерверка. Кроме того, на кровле дома 5 по улице Архитектора Данини произошло возгорание строительных материалов.

В городском ГУМЧС отметили, что новогодняя ночь в Петербурге в целом прошла относительно спокойно. За сутки спасательные подразделения города совершили 228 выездов.

Ранее мы сообщали, что на Дыбенко мужчина зарезал жену в канун Нового года.

Фото: Piter.tv

Теги: новогодняя ночь, пострадавшие, санкт-петербург, фейерверк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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