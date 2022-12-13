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На Дыбенко мужчина зарезал жену в канун Нового года
Сегодня, 12:23
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На Дыбенко мужчина зарезал жену в канун Нового года

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Тело женщины нашли на 13-м этаже дома.

На улице Дыбенко мужчина из ревности зарезал жену в канун Нового года. Об этом сообщает "Форпост" со ссылкой на правоохранительных органах.

В воскресенье, 1 января, утром на 13-м этаже дома нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Прибывшие на место инцидента медики диагностировали у нее состояние клинической смерти. Она скончалась спустя несколько часов после госпитализации.

Сообщается, что жертвой стала 32-летняя жительница Новодвинка. На нее напал 32-летний муж из Перми в ходе конфликта на почве ревности. В результате ссоры мужчина схватил нож и несколько раз ударил жену, после чего сбежал. В настоящее время его разыскивают.

Ранее мы сообщали, что на площади Ленина пьяный петербуржец избил бригаду скорой помощи.

Фото: Piter.tv

Теги: новый год, ревность, санкт-петербург, убийство, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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