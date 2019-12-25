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На площади Ленина пьяный петербуржец избил бригаду скорой помощи
Сегодня, 11:56
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На площади Ленина пьяный петербуржец избил бригаду скорой помощи

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Мужчина напал на мужчину и женщину.

В четверг, 29 декабря, в Калининском районе пьяный хулиган напал на работников скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчине не понравилось, что врачи решили оказать ему медпомощь. Выпивший злоумышленник избил фельдшера. Потерпевший попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Также буйный пациент отлупил и коллегу врача, 24-летнюю девушку. Она написала заявление в полицию. 

Стражи порядка задержали злоумышленника. Его доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине произошел взрыв в парадной.

Фото: Piter.tv

                 

Теги: напал на медиков, новый год, площадь ленина, пьяный мужчина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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