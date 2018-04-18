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В Пушкине произошел взрыв в парадной
Сегодня, 10:30
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В Пушкине произошел взрыв в парадной

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Из оконных рам вылетели стекла. Также очень испугались жильцы.

В Пушкине накануне вечером, 30 декабря, произошел взрыв. На Церковной улице хулиганы подожгли петарду прямо в парадной жилого дома. 

По информации Piter.tv, в результате случившегося никто не пострадал. Однако повредилось имущество дома. Из оконных рам вылетели стекла. Также очень испугались жильцы.

На место ЧП приехала полиция. Стражи порядка с домофона изъяли видеонаблюдение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: неадекват гулял по рельсам на станции "Спасская".

Фото: Pxhere

Теги: взорвали петарду, взрыв в пушкине, полиция, хулиганство, церковная улица
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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