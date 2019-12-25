Неадекват гулял по рельсам на станции "Спасская"

Горожанин жестами зазывал пассажиров присоединиться к опасному променаду. Мужчину спасли.

В пятницу, 30 декабря, по рельсам в петербургском метрополитене гулял странный мужчина. Он спокойным шагом шел в туннель. Инцидент произошел на станции "Спасская". Об этом сообщили в группе "Дорожный контроль. Ленинградская область" в соцсети "ВКонтакте".

Горожанин жестами зазывал пассажиров присоединиться к опасному променаду. Но к счастью, очевидцы оперативно отреагировали на случившееся и вызвали сотрудников метро. Мужчину вернули на безопасную территорию.

Подробности уточняются. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Pxhere