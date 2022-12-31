Пьяная жительница Отрадного матом требовала подарок от Деда Мороза

Судя по кадрам, волшебник оказался тоже не самым дружелюбным. Он толкнул хулиганку на асфальт.

Сегодня ночью, 31 декабря, в Отрадном хулиганка напала на Деда Мороза. Пьяная жительница города напала на волшебника и требовала подарок. Женщина обматерила пострадавшего. Об этом сообщили в соцсетях.

Дед Мороз пытался объяснить выпившей злоумышленнице, что подарки предназначены детям. Но аргумент мужчины оказался неубедительным.

Судя по кадрам, волшебник оказался тоже не самым дружелюбным. Он толкнул хулиганку на асфальт. Тогда она обматерила обидчика и убежала.

Ранее на Piter.tv: стало известно, как чувствуют себя пострадавшие во время взрыва в Усть-Славянке.

Видео: ВКонтакте / Подслушано в Отрадном