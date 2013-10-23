Стало известно, как чувствуют себя пострадавшие во время взрыва в Усть-Славянке

Работники предприятия оказались химиками.

Работники завода "Технолог", получившие травмы во время взрыва на производстве, сейчас находятся в больнице. Редакция "АиФ Санкт-Петербург" выяснила, как чувствуют себя пострадавшие.

Напомним, авария произошла в пятницу, 29 декабря. Следователи сейчас проводят мероприятия на объекте. Они устанавливают обстоятельства ЧП.

31-летний сотрудники научно-исследовательской организации попал в офтальмологическое отделение больницы. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение глазного яблока, химические ожоги плеч, шеи.

Второй пострадавший тоже мужчина. Во время взрыва он получил ожоги глаз и баротравму. Ему оказали медпомощь и отпустили домой. Он получил больничный.

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Фото: Piter.tv