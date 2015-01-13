СК проводит проверку после взрыва на заводе в Усть-Славянке

В результате аварии пострадали минимум два человека.

Следственный комитет проводит доследственную проверку после взрыва на заводе в Усть-Славянке. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу.

Напомним, что утром 29 декабря на предприятии "Технолог" прогремел взрыв. В результате случившегося в больницу попали два человека, которые работали на заводе. Сейчас им оказывают медпомощь.

Следователи сейчас проводят мероприятия на объекте. Они устанавливают обстоятельства ЧП.

Ранее на Piter.tv: на заводе "ФГУП СКТБ Технолог" произошла разгерметизация двух газовых баллонов.

Фото: Piter.tv