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СК проводит проверку после взрыва на заводе в Усть-Славянке
Сегодня, 13:36
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СК проводит проверку после взрыва на заводе в Усть-Славянке

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В результате аварии пострадали минимум два человека.

Следственный комитет проводит доследственную проверку после взрыва на заводе в  Усть-Славянке. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Петербургу.

Напомним, что утром 29 декабря на предприятии "Технолог" прогремел взрыв. В результате случившегося в больницу попали два человека, которые работали на заводе. Сейчас им оказывают медпомощь.

Следователи сейчас проводят мероприятия на объекте. Они устанавливают обстоятельства ЧП. 

Ранее на Piter.tv: на заводе "ФГУП СКТБ Технолог" произошла разгерметизация двух газовых баллонов.

Фото: Piter.tv

Теги: взрыв в усть-славянке, полиция, проверка, следком
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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