На заводе "ФГУП СКТБ Технолог" произошла разгерметизация двух газовых баллонов

Пострадали два человека.

Утром 29 декабря при взрыве на территории завода "ФГУП СКТБ Технолог" в Петербурге пострадали два человека. Инцидент произошел утром 29 декабря в промзоне в Рыбацком.

Как стало известно Piter.tv, по предварительной информации, на территории произошла разгерметизация двух газовых баллонов. Сейчас на месте работают экстренные службы. Точное количество пострадавших и причины ЧП уточняются.

Завод занимается производством химических и фармацевтических составов.

Накануне в селе Шум Ленобласти произошло массовое отравление бытовым газом.

Фото: Piter.tv