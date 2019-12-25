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На заводе "ФГУП СКТБ Технолог" произошла разгерметизация двух газовых баллонов
Сегодня, 11:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На заводе "ФГУП СКТБ Технолог" произошла разгерметизация двух газовых баллонов

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Пострадали два человека.

Утром 29 декабря при взрыве на территории завода "ФГУП СКТБ Технолог" в Петербурге пострадали два человека. Инцидент произошел утром 29 декабря в промзоне в Рыбацком.

Как стало известно Piter.tv, по предварительной информации, на территории произошла разгерметизация двух газовых баллонов. Сейчас на месте работают экстренные службы. Точное количество пострадавших и причины ЧП уточняются.

Завод занимается производством химических и фармацевтических составов.

Накануне в селе Шум Ленобласти произошло массовое отравление бытовым газом.

Фото: Piter.tv

Теги: взрыв, завод
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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